Суд арестовал акции забайкальской ТГК-14 по иску прокуратуры

Арбитражный суд Забайкальского края наложил арест на акции Территориальной генерирующей компании №14 (ТГК-14), следует из материалов суда. Контрольный пакет акций принадлежит бизнесменам Константину Люльчеву и Виктору Мяснику, которых обвиняют в миллиардной растрате.

Как отмечается в документе, региональная прокуратура подала иск о признании недействительной продажи в 2021 году «Энергопромсбытом» — дочерней компанией РЖД — части акций ТГК-14 господам Люльчеву и Мяснику. На этом основании ведомство потребовало обратить контрольный пакет акций в доход государства. Судебное решение об аресте было принято 14 мая. Предварительное судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 11 июня.

Константина Люльчева и Виктора Мясника задержали 29 мая 2025 года. Как сообщал «Ъ», МВД предъявило им окончательное обвинение по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, фигуранты похитили 4,5 млрд руб. средств ТГК-14 и легализовали их под видом премий, зарплат и дивидендов. Деньги, предположительно, выводились с помощью необоснованных займов и поручительств, а также благодаря оплате ненужных услуг.

ТГК-14 — один из основных производителей электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Бурятии.