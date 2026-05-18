Почти 31 тысячу кубометров загрязненного грунта вывезли в Туапсе

В Туапсе продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов, который произошел после атаки беспилотных летательных аппаратов. По состоянию на 18 мая специалисты собрали и вывезли 30,8 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Работы по устранению последствий продолжаются в круглосуточном режиме. В ликвидации последствий задействовали 365 человек и 75 единиц техники, включая силы и средства МЧС России.

На территории Туапсинского округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Специалисты проводят вывоз загрязненного грунта и обработку территории после разлива нефтепродуктов.

Возгорание на территории морского терминала в Туапсе произошло в ночь на 1 мая после атаки беспилотников. По официальным данным, в результате происшествия пострадавших не было. О полной ликвидации пожара власти сообщили днем 2 мая.

Ранее в Туапсе также тушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе после очередной атаки БПЛА. Возгорание началось 28 апреля, а о завершении работ по ликвидации огня сообщили 30 апреля.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию сведений о расположении военных объектов, критически важной инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Власти региона ранее предупреждали, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.

