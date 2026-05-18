Израиль начал операцию по перехвату направляющейся в Газу флотилии

ВМС Израиля проводят операцию по перехвату гуманитарной «Глобальной флотилии Сумуд». Более 50 судов флотилии направляются в сектор Газа.

Операция проходит близ Кипра, сообщает The Times of Israel. К полудню были перехвачены шесть судов. Действия израильских властей осудила Турция, назвав перехват флотилии «новым актом пиратства».

«Глобальная флотилия Сумуд» — гражданская инициатива, которая ставит целью прорвать морскую блокаду сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве. Блокаду поддерживают Израиль и Египет, чтобы прекратить поставки оружия палестинской группировке «Хамас».

В 2025 году активисты несколько раз пытались доставить в Газу гуманитарную помощь. В предыдущий раз израильские ВМС остановили флотилию в составе 41 судна в октябре. Израиль обещал продолжать перехват судов. В конце апреля он ввел санкции против «Глобальной флотилии Сумуд».