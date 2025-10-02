ВМС Израиля перехватили несколько судов «Флотилии свободы»

Военно-морские силы Израиля перехватили суда «Флотилии свободы» («Глобальной флотилии Сумуда»), которые направлялись к берегам сектора Газа. По заявлению самой флотилии, израильские военные намеренно протаранили судно Florida, и использовали водометы против других, в том числе Yulara и Meteque.

По данным телеканала Al Jazeera, израильские военные задержали активистов с передовых судов, среди которых был и репортер канала.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что ВМС перехватили несколько судов из «Флотилии свободы» и направляют их в один из израильских портов.

Флотилия включает 41 судно. Она везет к берегам Газы гуманитарную помощь. Инициатива стала крупнейшей по масштабу из всех гуманитарных миссий, направленных к Газе за всю историю, отмечало ранее агентство Анадолу.