Ярославец подозревается в стрельбе по дорожным комплексам «Паук»
В Ярославском округе полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Паук». В совершении преступления подозревается 42-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.
В полицию обратилась организация, которая устанавливает и обслуживает дорожные комплексы. Представители компании сообщили, что обнаружили на корпусах оборудования пулевые отверстия. Ущерб оценен в 2,5 млн руб. Оперативники после проведенных мероприятий выявили подозреваемого.
«По данным правоохранителей, в конце марта – начале апреля текущего года мужчина, стреляя из пневматической винтовки, повредил комплексы в районе деревни Медведково и на перекрестке у деревень Большое и Малое Домнино»,— сообщили в УМВД.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
«Правоохранители устанавливают причастность гражданина к иным аналогичным преступлениям»,— добавили в пресс-службе.