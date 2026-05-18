Непальские альпинисты установили новые рекорды по восхождению на Эверест

Непальские альпинисты установили новые мировые рекорды по восхождению на Эверест, побив собственные достижения. 56-летний Ками Рита поднялся на вершину мира 32-й раз, 52-летняя Лхакпа Шерпа — 11-й раз. Как сообщает BBC, восхождения они совершили в один день, 17 мая.

Ками Рита совершил свое первое восхождение на высоту 8849 м в 1994 году. И с тех пор практически ежегодно возвращался туда. В 2018 году он совершил 22 восхождения, побив рекорд другого непальского альпиниста. 17 мая 2026 года он сопровождал очередную группу альпинистов от непальской компании 14 Peaks Expedition.

Лхакпа Шерпа впервые поднялась на Эверест в 2000 году, став первой непалкой, успешно достигшей вершины и спустившейся с горы. За ее достижения женщину прозвали «горной королевой».

Министерство туризма и премьер-министр Непала поздравили обоих альпинистов с «историческим достижением». Власти страны отмечают, что нынешний альпинистский сезон будет очень напряженным, учитывая рекордное количество заявок, поданных на получение разрешений для восхождения. Разрешения уже получили почти 500 иностранных альпинистов.

Алена Миклашевская