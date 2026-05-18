Ярославль лидирует в народном голосовании за звание «Культурной столицы»

За Ярославль в конкурсе городов России «Культурная столица 2028 года» отдали голоса 28,8 тыс. человек, или 9,29% от общего числа проголосовавших. Соответствующая информация отражена на портале «Госуслуги».

Больше голосов только у Великого Новгорода: «город-памятник» поддержали 37,1 тыс. человек. Также в число лидеров голосования на настоящий момент входят Краснодар и Владимир. За них проголосовали по 27 тыс. человек.

Голосование стартовало 1 мая и продлится до 30 ноября 2026 года. При подведении итогов будут учтены не только результаты голосования, но и мнение жюри. Победителя объявят в декабре.

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. Культурной столицей 2024 года был Нижний Новгород, 2025 года — Грозный, 2026 года — Омск, 2027 года — Челябинск.

Алла Чижова