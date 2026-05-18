Глава Минэкономики о мерах для роста ВВП, пользе безработицы и повышении зарплат

Министр экономического развития России Максим Решетников дал интервью РБК. В нем он рассказал о способах ускорить рост ВВП и роли безработицы в перестройке экономики, а также поделился прогнозом по инфляции. Основные тезисы интервью — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О росте ВВП Для дальнейшего роста российской экономики нужны структурные изменения, бюджетная консолидация и приоритизация расходов.

Важно сохранять гибкость экономики, включая рыночное ценообразование, свободу предпринимательской деятельности, открытость внешнему миру и налаживание новых логистических цепочек.

Основу роста экономики продолжит составлять внутренний спрос при одновременном снижении роли чистого экспорта.

Об инфляции Инфляция по итогам года замедлится до 5,2%.

В первом квартале почти не росли кредиты бизнесу и населению. Необходимо дальше смягчать денежно-кредитную политику.

Из-за высоких ставок в 2025 году доля доходов, идущих на сбережения, достигла исторического максимума в 16,6%.

О зарплатах и безработице Нужно выводить на рынок труда молодежь и пенсионеров, развивать форматы гибкой занятости.

Отрасли-лидеры по росту зарплат постоянно меняются. В январе–феврале 2026 года наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сфере туризма и общественного питания. Ранее в числе лидеров находились обрабатывающая промышленность и IT.

Зарплаты растут не у всех и каждого, но в условиях дефицита кадров предприятия стараются привлекать работников в том числе за счет более высоких, чем у конкурентов, зарплат.

«Некоторый рост» безработицы может помочь и «структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места».

Миграция должна работать только «под запрос бизнеса», по схеме «приехал-отработал-уехал».

О малом и среднем бизнесе С начала 2026 года количество малых и средних предпринимателей выросло на 2,2%.

Драйвером роста стали предприятия в обрабатывающих производствах, научно-технической деятельности, туризме и логистике.

Юлия Алексеева