Глава Минэкономики о мерах для роста ВВП, пользе безработицы и повышении зарплат
Министр экономического развития России Максим Решетников дал интервью РБК. В нем он рассказал о способах ускорить рост ВВП и роли безработицы в перестройке экономики, а также поделился прогнозом по инфляции. Основные тезисы интервью — в подборке «Ъ».
Министр экономического развития России Максим Решетников
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
- Для дальнейшего роста российской экономики нужны структурные изменения, бюджетная консолидация и приоритизация расходов.
- Важно сохранять гибкость экономики, включая рыночное ценообразование, свободу предпринимательской деятельности, открытость внешнему миру и налаживание новых логистических цепочек.
- Основу роста экономики продолжит составлять внутренний спрос при одновременном снижении роли чистого экспорта.
- Инфляция по итогам года замедлится до 5,2%.
- В первом квартале почти не росли кредиты бизнесу и населению. Необходимо дальше смягчать денежно-кредитную политику.
- Из-за высоких ставок в 2025 году доля доходов, идущих на сбережения, достигла исторического максимума в 16,6%.
- Нужно выводить на рынок труда молодежь и пенсионеров, развивать форматы гибкой занятости.
- Отрасли-лидеры по росту зарплат постоянно меняются. В январе–феврале 2026 года наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сфере туризма и общественного питания. Ранее в числе лидеров находились обрабатывающая промышленность и IT.
- Зарплаты растут не у всех и каждого, но в условиях дефицита кадров предприятия стараются привлекать работников в том числе за счет более высоких, чем у конкурентов, зарплат.
- «Некоторый рост» безработицы может помочь и «структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места».
- Миграция должна работать только «под запрос бизнеса», по схеме «приехал-отработал-уехал».
- С начала 2026 года количество малых и средних предпринимателей выросло на 2,2%.
- Драйвером роста стали предприятия в обрабатывающих производствах, научно-технической деятельности, туризме и логистике.