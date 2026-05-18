Решетников рассказал о роли безработицы в перестройке экономики

Из-за дефицита кадров в России предприятия стараются привлекать работников за счет более высоких зарплат, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его мнению, резервы для повышения зарплат в экономике еще есть. При этом министр считает, что «некоторый рост» безработицы может помочь «структурной перестройке».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Решетников рассказал, что отрасли-лидеры по росту зарплат постоянно меняются. В частности, в январе-феврале максимальный рост зарплат был зафиксирован в сфере туризма и общепита, но там «изначально был не очень высокий базовый уровень», пояснил министр. До этого длительное время в лидерах была обрабатывающая промышленность и IT.

«И несмотря на замедление роста экономики, у нас сохраняется очень низкая безработица... В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места»,— сказал Максим Решетников в интервью РБК.

В середине апреля президент Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,1%. Это, по его словам, говорит об изменениях рынка труда, и о том, что «получают развитие гибкие платформенные виды занятости». В том же месяце глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.

