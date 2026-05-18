Решетников назвал меры для ускорения роста ВВП

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о мерах правительства, направленных на наращивание потенциала роста ВВП. В интервью РБК он выделил три ключевых направления, среди которых — реализация плана структурных изменений, бюджетная консолидация и приоритизация расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам господина Решетникова, план структурных изменений, который реализуется по поручению президента России, создает условия для роста инвестиций, занятости и повышения производительности труда. Он отметил, что бюджетная консолидация предполагает отбор инструментов, наиболее влияющих на экономический рост.

Кроме того, министр подчеркнул необходимость сохранять рыночное ценообразование, свободу предпринимательства и открытость к внешнему миру. Одной из важных задач он назвал налаживание новых логистических цепочек.

Основу роста экономики, по оценкам Максима Решетникова, продолжит составлять внутренний спрос. «Если в 2026 году ожидаем рост (реальных доходов.—"Ъ") на 1,6%, то далее по мере восстановления темпов роста экономики ожидаем и более быстрый рост доходов»,— указал министр. Он пояснил, что потребительский спрос определяется не только размером самих доходов, но и теми, как эти доходы распределяют между потреблением и сбережениями.

Из-за высоких ставок в 2025 году, уточнил господин Решетников, доля доходов, идущих на сбережения, достигла исторического максимума в 16,6%. По мере снижения ставок в ведомстве ожидают и постепенного снижения нормы сбережений, то есть больше средств направят на потребительский рынок. Еще одним фактором оживления внутреннего спроса станет смягчение денежно-кредитной политики, заключил министр.