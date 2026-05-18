Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят 18 июня

Открытие памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге возле Дворца молодежи перенесли на 18 июня, следует из сообщения городской администрации. Ранее установка была запланирована на 18 мая — в годовщину смерти режиссера.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (Екатеринбург). На Свердловской киностудии он начинал работать в 1980-х ассистентом режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Позже переехал в Санкт-Петербург. Наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Решение установить памятник режиссеру было принято в 2024 году. Открытие приурочат к Году уральского рока — песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Конкурс на проект начали в том же году, при этом его пришлось продлить из-за неудачных предложений. В итоге победителем был признан эскиз скульптора Мейрама Баймуханова.

По его задумке уральский режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае — частом герое его фильмов. Стены и кабины вагона напоминают летопись и содержат отсылки к Свердловскому рок-клубу, знаковым кинокартинам и биографии Алексея Балабанова. Общий вес конструкции составит 10,5 тонн.

Ирина Пичурина