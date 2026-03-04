Мэрия Екатеринбурга показала, как отливают памятник Алексею Балабанову
Администрация Екатеринбурга показала, как идет работа над памятником режиссеру Алексею Балабанову. Общий вес конструкции составит 10,5 тонн.
Скульптор Мейрам Баймуханов работает над памятником, где Алексей Балабанов сидит в вагоне грузового трамвая, который был показан в его фильме «Брат». Внутри трамвая будут отсылки к Свердловскому рок-клубу, киноработам и биографии самого Алексея Балабанова.
«Здесь можно увидеть плакаты музыкальных групп и афиши кинолент, а также другие символы: крылья из одноименной песни группы "Наутилус Помпилиус", берет Насти Полевой, обрез и плеер Данилы Багрова, монитор для воспроизведения отснятого материала на съемочной площадке и даже стихотворение сына режиссера Федора»,— рассказали в пресс-службе администрации.
Создавать композицию скульптор Мейрам Баймуханов начал в Санкт-Петербурге, там он общался с семьей режиссера, которая вносила коррективы в работу. После создания глиняного прототипа скульптуру перевели в гипс и привезли в Екатеринбург.
Для создания макета в мастерской под Екатеринбургом использовали деревянный каркас и 1,5 тонны скульптурного пластилина. Когда модель в величину памятника завершат, ее разберут на детали, и их отольют из бронзы. Затем их установят на каркас и покроют патиной.
Длина вагона — 9,6 метра, что больше реальных пропорций. Его высота — 3,9 метра, а ширина — 2,4 метра. Такой масштаб, по словам скульптора, необходим, чтобы зрители могли спокойно передвигаться внутри вагона и изучать его.
Скульптуру установят возле Дворца молодежи и откроют 18 мая — в день смерти Алексея Балабанова. Открытие памятника приурочено к Году уральского рока. Скульптора и проект выбирали в ходе конкурса.