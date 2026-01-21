Вира, майнинг

По итогам 2025 года Белгородская, Воронежская и Липецкая области вошли в пятерку регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с наибольшим числом выявленных случаев незаконного майнинга (производства криптовалюты). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании МТС, проводившей исследование отрасли. Всего количество майнинговых ферм в РФ выросло на 44%. Власти указывают, что высокая стоимость электроэнергии делает Черноземье малопривлекательным для легального майнинга, сохраняя перспективы только для черного рынка. Эксперты оценивают долю ферм, работающих вне правового поля, более чем в 80%.

Даже нелегальная добыча криптовалюты в Черноземье оказалась в прямой зависимости от тарифов на электроэнергию

Количество выявленных случаев майнинга криптовалют в регионах Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области) превысило 6 тыс. в 2025 году, сообщили «Ъ-Черноземье» в МТС по итогам проведенного анализа. В целом по ЦФО среди лидеров незаконного майнинга первое место заняла Белгородская область, где обнаружено 1,6 тыс. случаев за год. На втором месте расположилась Рязанская область (1,5 тыс.), на третьем — Воронежская (1,4 тыс.), на четвертом — Ярославская (1,3 тыс.). Пятерку лидеров замыкает Липецкая область с показателем 1,2 тыс. случаев. Более низкие значения зафиксированы в Курской (800), Тамбовской (700) и Орловской (560) областях.

«Цифровая система в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, выявляя аномалии в энергопотреблении, характерные для майнинговых ферм (один адрес, где наблюдается большой расход)»,— пояснил методологию исследования директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб. По данным компании, в 78% инцидентов имели место вмешательства криптопредпринимателей в работу приборов учета — трехфазные счетчики, которые используются там, где нужно учитывать большой расход энергии или есть оборудование на 380В (в частных домах, коттеджах, на дачах, а также на предприятиях, в офисах, магазинах, но не в жилых многоэтажках).

Власти отмечают, что добросовестная оплата электроэнергии делает этот бизнес непривлекательным. Во время пресс-конференции «Итоги тарифной кампании на 2026 год» в конце минувшей недели министр тарифного регулирования Воронежской области Людмила Шелякина заявила, что регион не представляет интереса для легального майнинга из-за высоких тарифов. «Тарифы на электроэнергию для юридических лиц — 13 руб. за кВт•ч (с НДС.— «Ъ-Черноземье»), а, например, в Иркутске — порядка 3,7 руб. То есть при законной работе майнинг становится нерентабельным по сравнению с регионами с более низкой стоимостью электроэнергии. Официально майнинг у нас не зарегистрирован и не представлен именно по этой причине»,— отметила госпожа Шелякина, добавив, что региональные власти и энергоснабжающие компании регулярно проводят проверки и выявляют случаи незаконного потребления электроэнергии.

По данным цифровой платформы Time2Save, средний тариф без НДС для юридических лиц на конец 2025 года в Белгородской области составлял около 9,2 руб. за 1 кВт•ч, в Воронежской — 11,2 руб., в Курской — 11,7 руб., в Липецкой — 11,9 руб., в Орловской — 10,3 руб., в Тамбовской — почти 11 руб. за 1 кВт•ч. Конечное значение тарифа зависит от времени потребления, уровня напряжения и статуса компании (малых или крупных предприятий), однако в среднем в лидирующей в сфере майнинга в макрорегионе Белгородчине он является самым выгодным в Черноземье.

Генеральный директор федеральной майнинговой компании YDM Group Алексей Стороженко тоже связал доминирование нелегального сегмента в отрасли в Черноземье с экономическими условиями. «Ключевая причина роста нелегального майнинга — высокая цена на электроэнергию, при которой легальная работа становится нерентабельной. Более 80% ферм работают в тени, избегая налогов и подключаясь к сетям незаконно. Это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и повышает аварийность»,— отметил он.

По его словам, для вывода отрасли из тени необходимо формирование понятных правил работы через легальных операторов, которые обеспечат стандарты подключения, расчетов и налоговой отчетности.

Руководитель проектов представленной в том числе в Белгородской области федеральной компании «Майнинг кластер» Ладо Ибрагимов отметил при этом, что в регионе уже формируется тенденция к официальной регистрации бизнеса по добыче криптовалют. «Мы фиксируем рост активности по созданию майнинговых ферм, что связано с легализацией их деятельности на федеральном уровне. Острая фаза проблем уже пройдена, отрасль постепенно переходит в правовое поле. Оценка, согласно которой только 20% ферм имеют легальный статус, во многом обусловлена тем, что легализация произошла менее года назад»,— заключил господин Ибрагимов.

Он считает, что черный рынок в отрасли далее будет только сокращаться в пользу увеличения числа легальных игроков.

Ульяна Ларионова