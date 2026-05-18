«Пирспективу» в Екатеринбурге закрыли на фоне конфликта вокруг площадки
В Екатеринбурге закрыли на ремонт культурную площадку «Пирспектива», которая размещена на берегу Верх-Исетского пруда на территории яхт-клуба «Коматек». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил руководитель творческого объединения «Вода и Завод» Михаил Вербицкий. Ранее ожидалось, что локация будет работать на постоянной основе после официального открытия 15 мая.
«На самом деле мы испытывали колоссальное давление со стороны людей, которые хотели нажиться на нашем добром деле. Они буквально устроили “лихие 90-е” и пытались захватить площадку, которая им не принадлежит. Но мы-то люди порядочные. Поэтому приняли сложное, но единственно верное решение. “Пирспектива” закрывается на ремонт до 1 июня. К этому времени мы сумеем полноценно реализовать проект, чтобы было красиво и уютно»,— подчеркнул господин Вербицкий.
Проект «Вода и Завод» — творческое объединение, основанное к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Цель проекта — развитие ВерхИсетского района как современной культурной и рекреационной зоны через интеграцию водного пространства, индустриального наследия и общественных инициатив. Площадка «Пирспектива» стала продолжением истории фестиваля. Она предназначена для проведения лекций, концертов, показов фильмов, вечерних мероприятий.
Основатель проекта рассказал «Ъ-Урал», что на фоне конфликта вокруг площадки подготовил досудебную претензию к двум гражданам — Николаю Фофанову и Николаю Панькову. Как следует из текста претензии (есть в распоряжении «Ъ-Урал»), 13 апреля предприниматель заключил договор аренды с яхт-клубом «Коматек» сроком до 1 апреля 2027 года и приступил к строительным работам на площадке. Однако 12 апреля Николай Фофанов «при поддержке» Николая Панькова «начал совершать действия, препятствующие пользованию арендуемой территорией».
В документе перечислены несколько эпизодов. В частности, Михаил Вербицкий утверждает, что на территории площадки был размещен автомобиль, который заблокировал доступ к рабочей зоне, а также завезено оборудование «неизвестного происхождения» без согласования с арендатором. В претензии говорится об угрозах физической силой, попытках нападения в присутствии охраны, представителей СМИ и сотрудников проекта, а также о препятствовании работе строительной бригады, что, по версии предпринимателя, привело к срыву сроков строительства. Основатель проекта расценил их действия как «попытку рейдерского захвата площадки».
Михаил Вербицкий в заявлении потребовал освободить территорию от автомобиля и оборудования, прекратить действия, мешающие пользованию площадкой, а также выплатить 485 тыс. руб. компенсации. Из этой суммы 150 тыс. руб. указаны как материальный ущерб, 200 тыс. руб. — упущенная выгода, 80 тыс. руб. — моральный вред и 55 тыс. руб. — сопутствующие расходы. В случае невыполнения требований Михаил Вербицкий намерен обратиться в суд с иском о взыскании ущерба, компенсации морального вреда и устранении препятствий в пользовании имуществом. По его словам, он также направил обращение в УМВД по Екатеринбургу.