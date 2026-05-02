Площадка «Пирспектива» в Екатеринбурге планирует работать круглый год

В Екатеринбурге представили новую мультиформатную культурную площадку «Пирспектива». Она размещена на берегу Верх-Исетского пруда на территории яхт-клуба «Коматек».

Генеральный директор проекта «Вода и завод» Михаил Вербицкий и арт-директор проекта София Аксенова Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов Мультиформатная культурная площадка «Пирспектива» Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

«Пирспектива» станет продолжением истории фестиваля «Вода и завод». Кластерный поп-ап проект «Вода и завод» появился в 2023 году. Его создатели решили сделать из промышленной территории современное городское пространство, сохранив при этом историю Верх-Исетского района. Знаковым событием для проекта стал летний фестиваль «ВИЗ.00» в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга.

Пространство предназначено для проведения лекций, концертов, показов фильмов, вечерних мероприятий.

После официального открытия 15 мая локация будет работать на постоянной основе, рассказал генеральный директор проекта Михаил Вербицкий. В начале июня там отпразднуют День Верх-Исетского района. «Пирспектива» станет одной из трех площадок, на которой 15-16 августа пройдет фестиваль «Вода и завод». Во второй половине сентября территорию закроют на ремонт. Следующее открытие запланировано на конец ноября – начало декабря, чтобы жители города встретили новогодние праздники уже на утепленной площадке.

София Паникова