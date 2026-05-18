Ярославское УФАС включило компанию в РНП из-за непополнения проездных приставам

Ярославское межрегиональное УФАС России решило включить алтайскую компанию в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года из-за невыполнения условий контракта, заключенного с областным УФССП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

24 марта 2026 года управление Федеральной службы судебных приставов и ООО «Фека информационная безопасность» заключили контракт на пополнение проездных билетов рабочего дня на три вида транспорта. Стоимость контракта составила 600 тыс. руб. Согласно его условиям подрядчик должен был пополнить проездные не позже одного рабочего дня после получения заявки и аванса.

Однако к выполнению обязательств подрядчик не приступил. УФССП направило претензию, а затем — решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Как установил антимонопольный орган, подрядчик не обращался в ГБУ ЯО «Яроблтранском», с которым должен был заключить договор для исполнения обязательств по контракту.

«Комиссия УФАС пришла к выводу, что общество действовало недобросовестно, нарушив существенные условия контракта и права заказчика, который не достиг цели закупки за счет бюджетных средств»,— сообщили в пресс-службе УФАС.

Алла Чижова