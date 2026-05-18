Таможня проиграла иск к водителю ввезенного из Абхазии Mercedes

Можгинский районный суд Удмуртии отказал Краснодарской таможне в удовлетворении иска к 46-летнему жителю Можги, которого пытались привлечь к ответственности по делу о незаконном ввозе автомобиля Mercedes-Benz. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Как установил суд, в 2022 году гражданин Абхазии ввез автомобиль Mercedes-Benz A170 на территорию Евразийского экономического союза через таможенный пост в Адлере без уплаты обязательных таможенных платежей. Позже Краснодарская таможня начала розыск транспортного средства и выяснила, что иномарка фигурировала в административном деле жителя Можги, которого ранее задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

После этого ведомство попыталось взыскать задолженность по таможенным платежам с жителя Удмуртии. Однако в ходе судебного разбирательства ответчик пояснил, что не занимался ввозом автомобиля, не получал документов на транспортное средство и не имел отношения к его таможенному оформлению.

По словам мужчины, в день правонарушения он распивал спиртное с незнакомым человеком, после чего сел за руль принадлежавшего тому автомобиля. Впоследствии машину остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что ответчик не является собственником Mercedes-Benz, не участвовал в таможенных правоотношениях, не подавал декларации и не был осведомлен о нарушениях при ввозе автомобиля. В результате инстанция отказала Краснодарской таможне в удовлетворении исковых требований.

