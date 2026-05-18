Реализацию трассы Джубга — Сочи временно отложили

Строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи перенесено на один-два года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости на международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: КазаньФорум». По его словам, власти не отказываются от реализации проекта, однако сроки его запуска корректируются с учетом финансовой ситуации.

В настоящее время продолжается подготовка проектно-сметной документации. Проект будущей магистрали разделен на восемь этапов, по каждому из которых планируется отдельно оценить экономический и транспортный эффект. После завершения расчетов будет приниматься решение о последовательности реализации участков в зависимости от доступного финансирования.

Хуснуллин подчеркнул, что перенос сроков не означает остановку работ по ключевым элементам проекта. В частности, строительство обхода Адлера продолжится в запланированном режиме. Этот участок считается одним из наиболее сложных в составе будущей трассы, поскольку включает восемь километров тоннелей на направлении к Красной Поляне и аэропорту Сочи. По словам вице-премьера, по объекту уже подготовлена проектно-сметная документация, а для проведения работ в Китае заказаны два тоннелепроходческих щита, которые готовы к отправке.

В конце марта Хуснуллин уже заявлял о приостановке проекта из-за ограничений, связанных с финансированием. Тогда он отмечал, что высокая ключевая ставка не позволяет запускать новые крупные дорожные проекты с привлечением внебюджетных средств.

Скоростная магистраль Джубга — Сочи должна существенно сократить время в пути от трассы М-4 «Дон» до черноморского курорта — по оценкам властей, дорога станет быстрее примерно в четыре раза. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил определить оптимальный маршрут трассы и подготовить схему ее финансирования.

Мария Удовик