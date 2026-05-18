Ремонт легкоатлетического манежа в Ярославле оценили в 30 млн рублей

В Ярославле ремонт легкоатлетического манежа на улице Чкалова оценили в 30,2 млн руб. Соответствующий конкурс для поиска подрядчика был объявлен на площадке торгов.

Заказчиком работ выступает городская «Дирекция спортивных сооружений». Подрядчик должен будет отремонтировать помещения спортзала, коридоров, касс, раздевалок, а также парапет кровли и фасад.

Во время проведения работ подрядная организация должна соблюдать ряд требований из-за конструктивных особенностей манежа. В частности, запрещены огневые работы на кровле и вблизи купола, а также работы без обеспечения гарантированной защиты напольного покрытия.

По контракту ремонт должен быть завершен до 15 сентября 2026 года. Итоги конкурсной процедуры подведут 22 мая.

Легкоатлетический манеж на улице Чкалова построен в 2008 году, у него надувной купол. Общая площадь манежа составляет 10414 кв.м. Он представляет собой спортивный зал с беговыми дорожками, секторами для толкания ядра, прыжков в длину, высоту и с шестом, универсальную игровую площадку. В манеже проводят занятия несколько спортивных школ города, а также проходят турниры и чемпионаты. Ежегодно манеж посещают около 300 тыс. человек.

Алла Чижова