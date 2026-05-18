На Уральском заводе гражданской авиации сменился генеральный директор

Олег Доценко стал новым генеральным директором АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург), следует из данных ЕГРЮЛ. Пост гендиректора он занял 15 мая. В пресс-службе завода «Ъ-Урал» не стали комментировать кадровые перестановки.

В марте этого года господин Доценко встречался с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. На тот момент Олег Доценко являлся исполнительным директором завода. Как сообщал глава региона, с Олегом Доценко обсуждали в том числе сконструированный и собранный на Среднем Урале самолет ЛМС-901 «Байкал». Тогда Олег Доценко рассказывал, что двигатель, как и другие комплектующие самолета, были разработаны в Екатеринбурге.

На посту генерального директора завода УЗГА Олег Доценко сменил Игоря Озара, который руководил предприятием с сентября 2025 года. Ранее господин Озар возглавлял ПАО «Ракетно-космическая корпорация "Энергия"». А до этого он занимал должность гендиректора авиастроительной компании «Сухой».

УЗГА является основным резидентом ОЭЗ «Титановая долина» на площадке Уктус в Екатеринбурге. Занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов. Сейчас завод работает над легким многоцелевым самолетом «Байкал» и турбовинтовым региональным самолетом «Ладога».

Мария Игнатова