Уральский завод гражданской авиации возглавил экс-глава РКК «Энергия» Игорь Озар

Игорь Озар стал новым генеральным директором АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург), следует из данных ЕГРЮЛ. Пост гендиректора он занял 9 сентября.

Ранее, до середины апреля этого года, Игорь Озар возглавлял ПАО «Ракетно-космическая корпорация "Энергия"». До этого он занимал должность генерального директора авиастроительной компании «Сухой».

В УЗГА господин Озар сменил Леонида Лузгина, который руководил предприятием с 28 мая 2024 года. Кадровые перестановки на заводе «Ъ-Урал» комментировать не стали.

УЗГА является основным резидентом ОЭЗ «Титановая долина» на площадке Уктус в Екатеринбурге. Занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов. Сейчас завод работает над легким многоцелевым самолетом «Байкал» и турбовинтовым региональным самолетом «Ладога».

Мария Игнатова