Поезд Адлер—Симферополь прибудет с опозданием на 7,5 часа из-за перекрытия Крымского моста

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту утром 18 мая возобновили после более чем десятичасового перекрытия. Ограничения действовали с 21:02 17 мая до 07:29 18 мая. На фоне приостановки движения в пути задержали 17 пассажирских поездов дальнего следования «Таврия».

Как сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», с опозданием в Крым следуют поезда из Санкт-Петербурга, Москвы, Адлера и Минеральных Вод. Наибольшую задержку зафиксировали у поезда №077 Санкт-Петербург—Симферополь, который выбился из графика на девять с половиной часов. Поезд №007 Санкт-Петербург—Севастополь задержался на восемь с половиной часов, а состав №316 Адлер—Симферополь — на семь с половиной часов.

Также с задержками следуют поезда №025 Минеральные Воды—Симферополь, №092 Москва—Севастополь, №173 Москва—Евпатория, №028 Москва—Симферополь, №179 Санкт-Петербург—Евпатория и №097 Москва—Симферополь. Время отклонения от графика составляет от одного до пяти часов.

Из Крыма с опозданием отправились поезда №028 Симферополь—Москва, №180 Евпатория—Санкт-Петербург, №008 Севастополь—Санкт-Петербург, №168 Симферополь—Москва, №026 Симферополь—Минеральные Воды, №078 Симферополь—Санкт-Петербург, №174 Евпатория—Москва и №092 Севастополь—Москва. Максимальная задержка достигла десяти часов.

В компании уточнили, что пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечивают водой и питанием.

В пресс-службе СКЖД сообщили, что на территории Краснодарского края из-за перекрытия Крымского моста задержали до восьми с половиной часов 16 пассажирских поездов.

Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 50 беспилотников самолетного типа над территориями восьми регионов страны, включая Краснодарский край и акваторию Азовского моря.

Кроме того, с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск—Керчь транспортные потоки разделили по направлениям в зависимости от количества и габаритов багажа. Также Минтранс России подготовил видеоматериалы о маршруте в Крым по трассе Р-280 «Новороссия».

Мария Удовик