В Ярославле жара сменится дождем
В Ярославле температура воздуха в начале недели прогреется до +29°С, а в выходные жара немного спадет и пройдет дождь. Прогноз дает областной гидрометцентр.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В понедельник и вторник днем будет малооблачно, без осадков и с температурой +29°С. В среду будет также жарко, но возможен небольшой дождь. В четверг температура начнет спадать: в этот день ожидается до +27°С.
В пятницу и субботу прогнозируется до +26°С и дождь. Осадки сохранятся и в воскресенье, температура воздуха в этот день спадет до +21°С.
Ночная температура воздуха на протяжении недели будет варьироваться от +12 до +16°С.