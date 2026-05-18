Заболеваемость ВИЧ на Среднем Урале за 10 лет снизилась с 7 тыс. до 3 тыс.

За последние 10 лет заболеваемость ВИЧ в Свердловской области значительно снизилась, сообщила в эфире ОТВ специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева.

Так, если в 2015 году было выявлено 7 тыс. новых случаев, то в 2025 году — только 3 тыс. Ситуация улучшается с каждым годом. По словам специалиста, на это влияет осведомленность жителей о заболевании, поэтому лечиться начинают все больше инфицированных. «Наш регион с серьезной эпидемиологической ситуацией по ВИЧ, но каждый год ситуация улучшается. Последние пять лет мы стабильно регистрируем спад новых случаев ВИЧ - каждый год мы выявляем меньше и меньше случаев»,— добавила госпожа Гоголева.

В Екатеринбурге заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 16% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. За десять лет показатель упал почти на 72%. В то же время увеличилась доля зараженных среди лиц старше 40 лет, средний возраст впервые выявленных пациентов — 42 года. При этом Свердловская область в прошлом году впервые покинула десятку российских регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ, заняв 12-е место.

Ирина Пичурина