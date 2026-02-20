Заболеваемость ВИЧ в Екатеринбурге снизилась на 16% в 2025 году

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Екатеринбурге снизилась на 16% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, сообщила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Анжелика Подымова на заседании коллегии администрации города. За десять лет показатель упал почти на 72%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Снижение числа новых случаев заражения отмечается как среди молодежи, так и среди детей. С 2022 года не зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ от матери к ребенку. В то же время увеличилась доля зараженных среди лиц старше 40 лет, средний возраст впервые выявленных пациентов — 42 года.

В мэрии отметили, что Екатеринбург лидирует по охвату тестированием на ВИЧ: в прошлом году проверку прошли 45% жителей. Благодаря раннему выявлению и антиретровирусной терапии смертность от ВИЧ в 2025 году снизилась на 12% по сравнению с 2024 годом.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что положительные результаты достигнуты благодаря сотрудничеству органов власти и здравоохранения. Он подчеркнул необходимость продолжения работы по профилактике ВИЧ-инфекции.