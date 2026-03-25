Свердловская область впервые вышла из топ-10 регионов по заболеваемости ВИЧ

Свердловская область в 2025 году впервые покинула десятку российских регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ, заняв 12-е место. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Таких результатов удалось достичь благодаря выстроенной межведомственной системе профилактики и расширению доступности тестирования. Отмечается, что за последние пять лет смертность среди ВИЧ-инфицированных пациентов в области сократилась на 40%. Кроме того, практически полностью устранена передача ВИЧ от матери ребенку — в 2025 году в Екатеринбурге не зарегистрировано ни одного случая вертикальной передачи.

Диспансерное наблюдение и лечение пациентов с подтвержденным диагнозом осуществляются в Свердловском областном центре СПИДа, пяти его филиалах, а также в 47 специализированных кабинетах в муниципальных образованиях области. Пройти бесплатное обследование на ВИЧ можно также в мобильных лабораториях.

Для тех, кто предпочитает экспресс-диагностику, в Екатеринбурге организована работа передвижных мобильных комплексов. 25 марта мобильный пункт работает у метро «Уральская» (выход №2), 27 марта – у ТЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Екатеринбурге снизилась на 16% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. За десять лет показатель упал почти на 72%.

Полина Бабинцева