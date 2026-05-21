Стратегия роста

В этом году Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок для российских туристов. По итогам 2026 года общий турпоток может достичь 1–1,2 млн человек. «Деньги» изучили, как во Вьетнаме можно пользоваться банковскими услугами и чем этот рынок интересен для российского бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за четыре месяца 2026 года Вьетнам принял 504,4 тыс. российских туристов. Это трехкратный рост по сравнению с прошлым годом (166,5 тыс. российских туристов посетили Вьетнам за четыре месяца 2025 года).

Основная причина — расширение авиасообщения. Этим летом в Нячанг полетят рейсы из 15 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Барнаула, Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Сургута, Томска и Хабаровска. С 21 мая стартует и расширенная полетная программа туроператоров на вьетнамский курорт Дананг. Она охватит девять городов России: Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Казань, Красноярск, Москва, Новокузнецк, Новосибирск и Хабаровск. Хорошее соотношение цены и качества, всесезонность, а также отсутствие визы — вот драйверы роста турпотока в ближайшие годы, считают эксперты.

«Сейчас, когда доступных направлений с прямой перевозкой не так много, как это было в 2019 году, туристы стараются путешествовать в новые, недавно открывшиеся страны. Вьетнам до апреля прошлого года принимал только регулярные рейсы, что было сдерживающим фактором для турпотока. Сейчас, когда летают чартеры, туристы летят сюда, так как для них это своего рода новинка,— рассказали в компании Fun&Sun.— Кроме того, благодаря своему географическому положению разные регионы Вьетнама имеют разный климат, в результате чего отдыхать здесь комфортно круглый год, а цены по сравнению с Таиландом более привлекательные. У тех, кто живет в городах с курортными зонами, есть возможность недорого обедать и ужинать в местных ресторанах».

Удобные финансы

Еще одним мощным стимулом может стать расширение применения платежных карт «Мир» на территории республики. О том, что эта тема активно обсуждается, в феврале сообщала газета «Известия». В числе обсуждаемых мер — увеличение количества банкоматов Вьетнамско-Российского совместного банка (ВРБ) в местах пребывания большого количества наших граждан, пояснили изданию в посольстве РФ в Социалистической Республике Вьетнам. ВРБ, созданный усилиями Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) и ВТБ как совместный проект, выступает главным инструментом финансового взаимодействия между государствами, отмечается в публикации. Сейчас ВРБ — единственный банк во Вьетнаме, принимающий карты «Мир».

Свою работу ВРБ начал в ноябре 2006 года. В этом году банк отпразднует 20-летие работы во Вьетнаме. Сейчас в шести городах Вьетнама работает 20 офисов банка, которые обслуживают свыше 130 тыс. розничных и корпоративных клиентов. Здесь можно не только снять наличные. Местные жители могут оформить ипотеку, заем под залог недвижимости или даже автокредит. А в прошлом году банк запустил сервис по оплате товаров и услуг на территории Вьетнама с использованием QR-кодов. Клиенты ВТБ теперь могут мгновенно расплачиваться за товары более чем в миллионе торговых точек по всему Вьетнаму. Для этого достаточно открыть приложение «ВТБ Онлайн», навести камеру смартфона на QR-код на кассе или выбрать уже сохраненный код из галереи.

Не только место отдыха

Рост интереса к Вьетнаму со стороны российских туристов будет способствовать укреплению экономических взаимоотношений между странами, уверены участники рынка. «Российские туристы открыли Вьетнам как место отдыха. Российский бизнес теперь начинает открывать его как самостоятельный рынок. Именно этот переход — от туризма к бизнесу и инвестициям — может стать одним из ключевых сюжетов российско-вьетнамских экономических отношений ближайших лет»,— считает член правления ВТБ Ольга Баша.

Поэтому в последние годы в страну все чаще приезжают региональные делегации, предприниматели и компании, которые изучают рынок, платежную инфраструктуру, торговое финансирование, импортные возможности и условия для прямых инвестиций. «Этот интерес развивается на фоне серьезных изменений внутри самого Вьетнама. Вьетнам не позиционирует себя как временную альтернативу другим рынкам. Его привлекательность — в самостоятельной комбинации факторов: растущая экономика, конкурентная производственная база и развивающаяся финансовая инфраструктура»,— отмечает Ольга Баша.

Кстати, новые регулярные авиарейсы в Дананг — это важное преимущество не только для обычных туристов, но и стимул для бизнеса рассматривать Вьетнам как локацию для деловых переговоров. «Чем проще логистика, тем легче региональным делегациям приезжать, встречаться с банками, промышленными зонами, дистрибьюторами и потенциальными партнерами»,— добавила госпожа Баша. Дананг в этом смысле интересен как город на пересечении туризма и инфраструктуры. А в скором будущем здесь планируется создать новый финансовый центр, где будут действовать специальные механизмы налогообложения, инвестиций и валютного регулирования.

Речь идет не только о крупных корпорациях. Во Вьетнам все чаще приезжает региональный и средний бизнес — компании из промышленных, торговых и экспортно ориентированных регионов России, которые ищут новые рынки, поставщиков, партнеров и финансовую инфраструктуру для работы.

Этот процесс уже носит регулярный характер. «Мы рассказываем о платежной системе, вариантах расчетов, торговом финансировании и банковской инфраструктуре. За последние месяцы нас посетили делегации из Свердловской области, Пермского края, Тюмени и Хабаровска. Многие из них ищут рынки сбыта или возможности для инвестиций во Вьетнаме и считают этот рынок очень перспективным»,— сообщила госпожа Баша.

Вьетнам как точка роста

В прошлом году ВВП Вьетнама увеличился на 8,02%, что стало самым сильным показателем с 2011 года. На 2026 год правительство Вьетнама поставило амбициозную цель — добиться двузначного роста ВВП, определив показатель в 10% как символ восстановления и нового импульса развития. Вьетнамская экономика демонстрирует устойчивость: до сих пор, несмотря на многочисленные глобальные потрясения, страна сохраняла среднегодовой рост на уровне 6,5–7%, а в отдельные годы этот показатель превышал 8%.

В настоящий момент цель по росту ВВП на 10% может быть скорректирована из-за конфликта на Ближнем Востоке, поскольку экономическая стратегия Ханоя опирается на дешевую энергию, устойчивую торговлю и сильный промышленный спрос. Топливный кризис стал ударом по всем этим показателям. Однако власти оперативно приняли ряд мер поддержки рынка и пока не намерены отказываться от своей цели. По мнению экспертов, сегодня Вьетнам вступает в решающий этап на пути к формированию развитого рынка капитала.

Бизнес как открытие

По оценкам участников рынка, стартовые инвестиции для первичного присутствия бизнеса во Вьетнаме могут составлять порядка $10–20 тыс. При наличии полного пакета документов открытие банковского счета можно провести за один день. «Для малого и среднего бизнеса это снижает психологический барьер: Вьетнам можно не только изучать, но и тестировать через небольшую, управляемую структуру»,— отмечают эксперты.

Именно поэтому деловые поездки все чаще заканчиваются не только переговорами, но и практическими шагами: регистрацией компании, открытием счета, поиском поставщика, заключением агентского соглашения или подготовкой импортного контракта.

Для туризма и бизнеса ключевым вопросом остаются платежи.

Именно здесь за последние годы появились важные практические изменения. Во Вьетнаме активно развиваются национальная платежная инфраструктура NAPAS и стандарт VietQR. NAPAS описывает QR-платежи как инфраструктуру, которая соединяет банки и платежных посредников, по типу СБП и позволяет проводить операции по QR-кодам в точках оплаты.

Для бизнеса очень важны расчеты по контрактам. ВТБ и ВРБ предлагают специальные условия для роста платежей во Вьетнам, чтобы сделать операции быстрее и дешевле. В сочетании с торговым финансированием это превращает банковскую инфраструктуру в один из ключевых элементов выхода на рынок. «Таким образом, если раньше расчеты были одним из главных барьеров, то сейчас вокруг российско-вьетнамского направления постепенно формируется более практичная финансовая среда»,— прокомментировала Ольга Баша.

Перспективы сотрудничества

На прошедшем недавно Российско-Вьетнамском бизнес-форуме сопредседатель Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в прошлом году наши страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, и привел слова президента России Владимира Путина: «За эти годы между Вьетнамом и нашей страной, Россией, сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи».

По итогам 2025 года двусторонний товарооборот России и Вьетнама вырос на 6%. Увеличился и российский экспорт во Вьетнам, и вьетнамский импорт в Россию. С точки зрения перспективных направлений взаимодействия Россия готова выступить надежным поставщиком энергоносителей, угля, нефти, газа, мяса и пшеницы, удобрений, кондитерских изделий, фармацевтической, полимерной продукции. Вице-премьер пригласил профильные компании активнее выходить на вьетнамский рынок. Для бизнеса России и Вьетнама уже создана и налажена эффективная инфраструктура для развития торгового и проектного сотрудничества. Также господин Чернышенко подчеркнул значение Вьетнамско-Российского совместного банка для поддержки бизнеса и туризма.

По его словам, Россия готова активизировать сотрудничество с Вьетнамом в сфере цифровых технологий и образования. «Россия готова делиться экспертизой и опытом по таким передовым решениям, как умный и безопасный город, облачные технологии, кибербезопасность, искусственный интеллект, цифровизация госуслуг»,— подчеркнул вице-премьер. Со своей стороны, экс-премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь отметил перспективы сотрудничества стран в области образования, науки и инноваций, цифровых технологий, финансов, транспортной логистики и др. «Вижу, что у нас большие возможности для развития двусторонних отношений… Мы определяем Россию самым важным партнером в Европе, поэтому эти отношения должны соединять наши экономики»,— заявил Фам Минь Тинь.

Михаил Щедрин