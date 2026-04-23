Минфин США: Белый дом ищет новые способы давления на Россию
США ищут новые методы санкционного давления на Россию, сообщил помощник главы американского Минфина Джонатан Берк. Он подчеркнул, что смягчение санкций против нефти России и Ирана было продиктовано угрозой дестабилизации рынков.
«Мы продолжаем выявлять новые способы применения санкций и продолжаем работать с нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что мы понимаем те уязвимости, на которые им необходимо реагировать»,— сказал он (его выступление опубликовано на YouTube-канале комитета Палаты представителей США по надзору за отраслью финансовых услуг).
18 апреля США разрешили продажу, перевозку и выгрузку российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Лицензия действует до 16 мая. По словам министра финансов Скотта Бессента, более 10 стран попросили Минфин продлить послабление санкций против российской нефти.