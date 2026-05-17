Заур Тедеев заявил, что провел в «Акроне» «самое счастливое тренерское время»

Заур Тедеев, покинувший пост наставника футбольного клуба «Акрон», назвал свой период работы в команде «самым счастливым тренерским временем». Он возглавил тольяттинский коллектив в декабре 2023 года.

«Мы добивались успехов вместе. И я абсолютно благодарен каждому участнику этого проекта. Я думаю, что принято очень важное решение, когда футболисты даже в такой ситуации, возможно, еще больше будут за меня биться. Я даже в этом не сомневаюсь, и я уверен, что мы должны добиться максимального результата»,— отметил господин Тедеев на послематчевой пресс-конференции.

Руководство «Акрона» решило расстаться с Зауром Тедеевым после поражения от «Крыльев Советов» со счетом 1:4. Тольяттинская команда сыграет в стыковых матчах за право участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского «Ротора». Игры пройдут 20 и 23 мая.

Андрей Сазонов