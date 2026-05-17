«Акрон» сыграет с «Ротором» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Воскресенье, 17 мая, в Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился сезон-2025/2026, по итогам которого определены пары команд для стыковых матчей за выход в высший дивизион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В борьбу за место в РПЛ сезона-2026/2027 вступят екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо», а также волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон», финишировавший в РПЛ на 13-й позиции.

Первые встречи запланированы на 20 мая и пройдут на стадионах команд, выступающих в Первой лиге. Ответные матчи состоятся 23 мая, по результатам которых решится судьба путевок в высший дивизион. «Акрон» проведет встречу на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Андрей Сазонов