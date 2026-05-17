Заур Тедеев покинул пост наставника футбольного клуба «Акрон»

«Акрон» расстался с главным тренером Зауром Тедеевым после поражения от «Крыльев Советов» со счетом 1:4. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Заур Тедеев возглавлял команду с декабря 2023 года. Под руководством этого тренера «Акрон» оформил повышение в классе по итогам сезона-2023/24.

Кто будет готовить тольяттинскую команду для участия в переходных матчах, будет опубликовано дополнительно.

