Заур Тедеев покинул пост наставника футбольного клуба «Акрон»
«Акрон» расстался с главным тренером Зауром Тедеевым после поражения от «Крыльев Советов» со счетом 1:4. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.
Заур Тедеев возглавлял команду с декабря 2023 года. Под руководством этого тренера «Акрон» оформил повышение в классе по итогам сезона-2023/24.
Кто будет готовить тольяттинскую команду для участия в переходных матчах, будет опубликовано дополнительно.