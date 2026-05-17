«Крылья Советов» крупно победили «Акрон» в матче РПЛ

В воскресенье, 17 мая, в матче 30-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли с тольяттинским «Акроном». Встреча завершилась победой самарцев со счетом 4:1.

В составе «Крыльев Советов» дважды отличился Максим Витюгов. По одному мячу забили Амар Рахманович и Николай Рассказов. У «Акрона» реализовал пенальти Никита Базилевский.

Футболисты «Крыльев Советов» с 32 очками завершили сезон на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 27 баллами финишировал на 13-й позиции и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Андрей Сазонов