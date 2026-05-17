«Интонация», музыкальная прогулка по Волге и Кубок Гагарина

В Ярославле на этой неделе выступят певец Алексей Гоман, исполнитель Zoloto, группа «Интонация», американский блюзовый гитарист Карлос Джонсон, состоятся вечер русской оперы, музыкальная прогулка на теплоходе по Волге с джазовым ансамблем и презентация книги про арестанта тюремного замка в Данилове. Также пройдут показ моноспектакля Васи Ложкина, Дни славянской письменности и культуры и матч «Локомотива» в рамках финала Кубка Гагарина. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Символ КХЛ с Кубком Гагарина у памятника 1000-летию основания Ярославля на Стрелке

Спорт

19 мая состоится пятый матч финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс» (счет в серии 2:2). Он пройдет в Ярославле на «Арене-2000» и начнется в 19:00. Трансляция матча традиционно проходит в двух фан-зонах в городе: на Советской площади и на территории КСК «Вознесенский».

Концерты

19 мая во Дворце молодежи выступит певец и автор песен Алексей Гоман. В его исполнении прозвучат хиты «Электричка», «Вороны», «Дельтаплан» и «Русский парень», а также также другие песни. Начало в 19:00, цена билетов — от 1 тыс. руб. 6+

19 мая состоится музыкальная прогулка на теплоходе по Волге с джазовым ансамблем «Стар’n’млад». В составе ансамбля: Кирилл Кедус — клавишные, Анастасия Соколова — гитара, Роман Васильев — бас, Тимофей Телешев — ударные. Руководитель коллектива — саксофонист Стас Майнугин. Специальный гость вечера — Мария Большакова, певица и скрипачка. Маршрут проходит по одному из самых живописных участков Волги: пассажиры увидят Стрелку и Успенский собор, проплывут вдоль исторической набережной и доберутся до Толгского монастыря. Начало в 19:30, входной билет — 2 тыс. руб. 0+

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Музыкант Zoloto (Владимир Золотухин)

19 мая в «Руки Вверх! Бар» Zoloto (Владимир Золотухин) представит шоу в рамках тура «Сколько уже дней». На сцене прозвучат хиты «Непроизошло», «Грустно на афтепати», «Улицы ждали» и другие. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 3,5 тыс. руб. 16+

21 мая в филармонии состоится гала-концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Василия Валитова — «Верди. Неудержимый и страстный». В программе — сцены из опер «Травиата», «Риголетто», «Сила судьбы», «Трубадур», «Дон Карлос», «Луиза Миллер», «Бал-маскарад», «Фальстаф». В концерте примут участие Ирина Михайлова (сопрано, лауреат конкурсов, солистка Краснодарского музыкального театра), Андрей Борисенко (баритон, солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова), солисты проектов «ЯрОпера» и «Молодая опера России». Начало в 18:30, цена билетов — от 400 руб. 12+

22 мая в ДК железнодорожников состоится «Вечер русской оперы». На сцену выйдет солист Московского Оперного Дома, театров «Верди Холл» и «Павильон опера» Иван Порошенков. Он исполнит арии русских композиторов из басового и баритонового репертуара. Также выступят лауреат международных конкурсов Андрей Господарев (баритон) и тенор, солист МКМХ «Ярославль» Данил Бобров. Партию рояля исполнят лауреат международных конкурсов, руководитель окружного экспертного совета ЮЗАО Андрей Каплин и Юлия Минюк, которая также поддержит исполнение некоторых номеров аккомпанементом на леверсной арфе. Начало в 18:00, стоимость билетов — 800 руб. 6+

22 мая в «Китайском летчике Джао Да» в рамках тура «За мечтой» выступит группа «Интонация» (Денис Гладкий и Александр Новиков), авторы OST к сериалу «Молодежка». Начало в 20:00, стоимость билетов — от 2,7 тыс. руб. 6+

Фото: из группы «ВКонтакте» «Ярославская филармония» Карлос Джонсон

23 мая на сцену филармонии выйдет американский блюзовый гитарист, вокалист и автор песен Карлос Джонсон. Леворукий гитарист славится своей агрессивной манерой и очень экспрессивным исполнением. Начало концерта в 18:00, стоимость билетов — от 500 руб. 12+

Спектакли

21 мая в «Ваксман-центре» состоится показ видеозаписи спектакля «Весельчаки», в котором сыграли Владимир Гусев, Юрий Ваксман, Сергей Шарифуллин, Сергей Генкин и Эльвира Новик. По сюжету два прежде популярных комика и друга Люс и Кларк 10 лет не разговаривают друг с другом, но судьба и солидный куш сводят их вместе. У комиков появляется шанс снова оказаться на съемках, сыграть один из своих скетчей и подзаработать. Но главное здесь не деньги, а взаимоотношения главных героев и их готовность забыть старые обиды. Стоимость билета — 500 рублей (в стоимость входит посещение выставки музея), начало в 19:00. Записаться можно в группе «ВКонтакте» «Ваксман-центр». 14+

21, 22 и 23 мая в Ярославском театре юного зрителя состоятся показы премьерного спектакля «Ревизор, или инкогнито из Петербурга» по пьесе Николая Гоголя. Поставил спектакль режиссер из Калуги Игорь Кумицкий, уже знакомый ярославцам по спектаклю «По щучьему велению». Постановка получилась масштабной — в ней задействована вся труппа театра. Начало — в 18:00/18:30, стоимость билетов — от 600 руб. 12+

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вася Ложкин во время интервью

22 мая в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут моноспектакль Васи Ложкина «Меломан». Спектакль описывается как путешествие на другую сторону нормальности и история о безумии, которое породила музыка. «Голос, текст, музыка, свет, видео — все работает ради одного: аккуратно сдвинуть привычную реальность и посмотреть, что там, по ту сторону». Режиссер — Руслан Халюзов. Начало в 19:00, стоимость билетов — 1,8 тыс. руб. 18+

Выставки и встречи

20 мая в областной библиотеке им. Некрасова состоится презентация книги краеведа Галины Колобениной «Бунтарь» (жанр — документальная повесть). Книга посвящена Константину Косовскому — спортсмену, активисту политического кружка, революционеру, чье имя могло быть вписано в историю Октябрьской революции 1917 года. Но три необдуманных слова привели героя рассказа к трагедии. Автор предлагает задуматься над истинными причинами гибели одного несчастного арестанта тюремного замка в Данилове. Книга написана на основе архивных материалов. Начало в 18:00, вход свободный. 16+

С 22 по 24 мая в Ярославском музее-заповеднике пройдут Дни славянской письменности и культуры (12+). В пятницу в экспозиции «Слово о полку Игореве» состоятся риторический агон «„Великий, могучий, правдивый и свободный“: русский язык как духовная связь народов России» (в 14:00) и дебаты «Глобализация и массовая культура угрожают единству народов России?» (15:00). Ведущий — доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова. Завершит день (18:00) открытая лекция «Разнообразие языков России» доктора филологических наук, профессора, академика РАН, эксперта портала Грамота.ру Владимира Плунгяна в зале «Классика».

Фото: Правительство Ярославской области Ярославский музей-заповедник

В субботу в рамках Дней славянской письменности и культуры состоятся квест с элементами экскурсии «По следам М. Е. Салтыкова-Щедрина» в экспозиции «История Ярославля» (12:00, 14:00), а также две лекции в библиотеке музея — «Уникальные рукописные книги из собрания Ярославского музея-заповедника» (13:00) и «Уникумы Ярославского музея-заповедника: книги кириллической печати» (15:00). 24 мая посещение экспозиции «Слово о полку Игореве» будет бесплатным.

23 мая состоится арт-медиация по выставке «Итальянская живопись XVII–XIX веков в собрании князей Юсуповых» в Ярославском художественном музее. Арт-медиация подразумевает активное участие публики в обсуждении, в ходе которого медиатор (Анастасия Мартыненко) вместе с участниками рассматривает разные трактовки и формирует более глубокое представление о произведении. Начало — в 16:30, цена билета — 500 руб. 16+

23 мая в 16:00 за 400 руб. можно посетить единственную смотровую площадку в центральной части Ярославля на высоте 32 метров. Гостям расскажут историю строительства звонницы и покажут главные достопримечательности древнего города. 14+

Фото: Музей истории города Ярославля Выставка «Оптика в фокусе столетий»

В музее истории города Ярославля открылась выставка «Оптика в фокусе столетий». На ней представлено более 100 экспонатов из частной коллекции: очки, лорнеты, пенсне, монокли разных форм и размеров, расцветок и материалов, из XIX и XX столетий, из России и зарубежных стран. Входной билет стоит 150-300 руб. 22 мая в 16:00 и 17:00 состоятся экскурсии по выставке, их стоимость — 130 – 430 руб. 6+

Также в музее истории города Ярославля начала работу выставка «Эпоха в эфире. Ретро-звук». На ней представлена советская звуковоспроизводящая техника 1930-х – 1980-х годов: радиоприемник «Мир М-154», сетевой ламповый радиоприемник «Звезда-54», радиолы и другие. Стоимость билетов — 70 – 140 руб. 6+

Кино

В кинотеатрах показывают вторую часть фильма «Дьявол носит Prada» Дэвида Фрэнкела. По сюжету редактор модного журнала Миранда Пристли борется за рекламные контракты со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания. В главных ролях — Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. 16+

Также в кинопрокат вышел триллер «Опасные отношения». Режиссер — Йорма Такконе. По сюжету пара приезжает в дом у живописного озера на уикенд, чтобы поправить отношения. Но в дом проникают непрошеные и опасные гости. Чтобы выжить, паре надо по-настоящему узнать друг друга. В главных ролях — Джейсон Сигел и Самара Уивинг. 18+

Подготовила Алла Чижова