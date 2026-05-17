Врио губернатора Брянской области отправил правительство региона в отставку

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук отправил правительство региона в отставку. Это следует из указа главы региона.

Действующее правительство продолжит исполнять полномочия до избрания врио губернатора новых лиц, отмечается в документе.

Егора Ковальчука назначили врио губернатора Брянской области 13 мая. До этого главой региона был Александр Богомаз. Он после ухода с должности стал депутатом Госдумы.

