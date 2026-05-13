Губернатор Брянской области Богомаз ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. Тот решил уйти с должности по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Егор Ковальчук, следует из указа на сайте Кремля.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Александр Богомаз возглавлял Брянскую область с 2014 года. Первый год он был врио губернатора, а в сентябре 2015 года победил на выборах, набрав почти 80% голосов. В начале 2000-х господин Богомаз работал в администрации Стародубского района Брянской области. После стал депутатом областной думы, в 2012 году — перешел в Госдуму.

Егор Ковальчук — председатель правительства Луганской народной республики. Родился в Челябинске, на государственной службе с 2012 года. С 2012 по январь 2014 года он был министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2019 году стал вице-губернатором. С 2023 года по 2024-й был мэром Миасса, после чего глава ЛНР Леонид Пасечник представил его кандидатуру на должность председателя правительства региона.

Сегодня президент также принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Врио назначен Александр Шуваев. С господами Шуваевым и Ковальчуком Владимир Путин сегодня провел встречи в Кремле.