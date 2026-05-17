AP: вспышка хантавируса не снизила спрос на круизы

Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах не способствовали снижению популярности круизов и спроса на них. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на данные участников отрасли.

В апреле Международная ассоциация круизов прогнозировала, что в текущем году количество пассажиров достигнет 38,3 млн, что на 4% больше рекордного показателя 2025 года (37,2 млн). Онлайн-площадка сравнения цен на туры CruiseCompete.com сообщила, что в первой половине мая число бронирований круизов выросло на 37,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Швейцарская круизная компания Viking заявила, что спрос на ее круизы чуть снизился в первом квартале после начала войны в Иране, однако быстро восстановился. У нее забронировано 92% мест на круизы в 2026 году и 38% — на 2027 год. В круизных компаниях Royal Caribbean, Norwegian и Carnival не ответили на запрос AP об уровне спроса.

«Потребители круизов кажутся довольно непробиваемыми, когда речь заходит про такие истории»,— считает Роб Квортник, преподаватель Школы отельного администрирования имени Ноланов Корнелльского университета. По его словам, текущие новости редко влияют на решение людей отправиться в круиз, так как такие путешествия часто бронируют за полгода-год.

В начале мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius у побережья Кабо-Верде. Также сообщалось о вспышках норовируса на нескольких лайнерах.

Подробнее о ситуации — в материале «Круиз завирусился».

Яна Рождественская