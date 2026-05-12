Круиз завирусился

Масштабной вспышки хантавируса в мире пока не ожидается, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, но в ближайшее время могут быть выявлены новые случаи заболевания в связи с его длительным инкубационным периодом. Сейчас известно о девяти зараженных пассажирах круизного лайнера MV Hondius. Опрошенные “Ъ” инфекционисты говорят, что риск завоза вируса в РФ существует, но крупная вспышка маловероятна.

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius Фото: Hannah McKay / Reuters Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: Martial Trezzini / Keystone / AP

Во вторник, 12 мая, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о том, что в мире зафиксировано уже девять случаев заражения хантавирусом (см. справку). В отношении еще двоих пациентов существует подозрение на инфицирование — им нужно провести дополнительное обследование. Все они изолированы и находятся под наблюдением врачей. Господин Гебрейесус заверил, что риск для здравоохранения в мировом масштабе «низок». Сейчас, по его словам, нет признаков того, что ситуация перерастает в более масштабную вспышку, но это может измениться: учитывая длительный инкубационный период вируса (1–8 недель), в ближайшие недели вероятно выявление новых случаев.

Вспышка хантавируса произошла на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius во время следования из Южной Америки. 1 апреля лайнер со 150 пассажирами вышел из аргентинского порта Ушуая. 6 апреля у 70-летнего мужчины из Нидерландов начались лихорадка, головная боль и диарея. До посадки на борт он и его жена осматривали достопримечательности в Ушуае и путешествовали по другим частям Аргентины и Чили. 11 апреля мужчина скончался, его тело сняли с судна только 24 апреля на острове Святой Елены. Супруга голландца и еще более чем два десятка других пассажиров также сошли на берег. 26 апреля женщина потеряла сознание в аэропорту и позже скончалась. После того как корабль покинул остров Святой Елены, заболел третий пассажир — британец. Он был эвакуирован в Южную Африку и помещен в реанимацию с высокой температурой, одышкой и симптомами пневмонии. 2 мая на борту лайнера умерла женщина из Германии.

3 мая ВОЗ впервые объявила, что расследует вспышку хантавируса. 6 мая органы здравоохранения Южной Африки и Швейцарии идентифицировали циркулирующий штамм как вирус Андес — единственный из хантавирусов, передаваемый от человека к человеку. Судно тем временем отказались принять власти Кабо-Верде, сославшись на то, что система здравоохранения страны не справится с таким количеством инфицированных. Тогда в ВОЗ запросили Испанию принять MV Hondius, объяснив это тем, что Канарские острова являются ближайшим местом с необходимыми для этого возможностями. В Минздраве Испании согласились выполнить эту просьбу. 11 мая ВОЗ объявила, что последние оставшиеся пассажиры покинут MV Hondius до конца дня, специальными рейсами их доставят в родные страны. Более 30 членов экипажа, по последним данным ВОЗ, останутся на судне и отправятся на нем в Роттердам. Власти Швейцарии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Сингапура, Южной Африки и других стран изолировали бывших пассажиров и отслеживают тех, кто мог с ними контактировать.

Для человека опасны несколько типов хантавируса, вызывающих два основных синдрома: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС), пояснил “Ъ” врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

Оба состояния, по его словам, развиваются тяжело: после инкубационного периода резко повышается температура, появляются боли в мышцах и суставах, затем возможно поражение легких или почек. Летальность при ХКПС достигает 30–40%, при ГЛПС — 1–15%. Заболевание начинается как обычный грипп — с ломотой в мышцах, температурой, головной болью, добавляет директор по медицинскому развитию ЕМС Евгений Аветисов. Специфические симптомы (включая нарушение работы почек и расстройства дыхания) появляются через несколько дней и сопровождаются серьезным ухудшением состояния.

Завоз единичных случаев в РФ, считает Андрей Поздняков, возможен, но вероятность крупной вспышки крайне низка. «Для передачи необходим контакт с выделениями грызунов, а не с больным человеком,— поясняет он.— Во-вторых, в России уже существуют свои штаммы хантавируса (встречаются в регионах Урала и Сибири.— “Ъ”), система эпидемиологического надзора адаптирована к их контролю. Риск для населения связан не с завозом, а с сезонной активностью местных грызунов, особенно в лесных и дачных зонах». Сообщения об отдельных случаях за рубежом, по мнению инфекциониста, не должны вызывать панику.

В Роспотребнадзоре ситуацию с хантавирусом комментировали еще в начале мая. В ведомстве заявляли, что речь идет о «давно изученной группе природно-очаговых инфекций». Роспотребнадзор напомнил, что ХКПС для россиян не опасен.

В редких случаях он может передаваться от человека к человеку и только при близком контакте. Очаги ГЛПС есть в большинстве стран мира, включая РФ, где эпидситуация «стабильная и контролируемая», в том числе за счет регулярного мониторинга инфицированности грызунов и их истребления. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ГЛПС от человека к человеку не передается. Вероятность, что этот вид вируса мутирует, крайне низкая.

Наталья Костарнова