Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали еще один круизный лайнер

На круизном лайнере Ambition, пришвартованном в Бордо на юго-западе Франции, произошла вспышка норовируса. После смерти 90-летнего пассажира судно изолировали, пишет France24.

Всего на лайнере находится 1,7 тыс. человек. У 50 из них появились симптомы норовируса, рассказал изданию представитель органов здравоохранения. Вирус высокозаразный, вызывает воспаление желудка и кишечника. Передается через загрязненные продукты, воду, поверхности и при прямом контакте с больными.

По словам собеседников France24, лайнер Ambition принадлежит компании Ambassador Cruise Line. Большую часть пассажиров составляют туристы из Ирландии и Великобритании. 6 мая судно покинуло Шетландские острова, зашло в Белфаст в Северной Ирландии, Ливерпуль в Великобритании и Брест во Франции. 12 мая прибыло в западный порт Бордо, после чего должно было направиться в Испанию.

В начале мая на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего по маршруту Аргентина — Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. На борту находились 147 человек, трое из них погибли. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. Еще по одному случаю заражения позднее выявили в США, Швейцарии и Израиле.