В Ярославской области ожидаются гроза и сильный ветер

В ночь с 17 на 18 мая в Ярославской области и городе Ярославле прогнозируется гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщил канал Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в «Макс».

Специалисты рекомендуют в период непогоды отказаться от использования электроприборов и мобильных телефонов. Гражданам следует избегать пребывания на открытых пространствах и вблизи водоемов, а также держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться в единую службу спасения по номеру 112.