В период с 1 по 10 мая 2026 года количество бронирований мест в отелях в РФ сократилось на 11%, а проданных номероночей (номер на сутки) – на 14,9%. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные IT-платформы TravelLine. Эксперты РСТ уверены, что снижение таких важных для отрасли показателей связано с сокращением продолжительности поездок, из-за коротких майских праздников и разделившей их рабочей недели. Своим мнением о том, насколько сильно эта ситуация повлияла на донских отельеров, с «Ъ-Ростов» поделилась президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства (АПИГ) Елена Папиж.



«Первые и вторые майские праздники 2026 года стали серьезным вызовом для индустрии гостеприимства в России вообще и Ростовской области в частности. Ведь “каникулы” этого года (1-3 мая и 9-11 мая) оказались самыми короткими за минувшее десятилетие. Они почти не отличались от обычных выходных, в отличие, например, от 2025 года, когда “майские” длились почти две недели. В итоге, по оценкам отраслевых экспертов, количество гостей в этот период в 2026 году в Ростове-на-Дону было меньше на 19,1%, по сравнению с показателем годом ранее, а в целом по области — на 24,6%.

Но такие “рваные” праздники — не единственный фактор, отрицательно влияющий на донской туризм. Во-первых, еще до майских на юге России произошла переориентация транспортных потоков (что для нашего региона особенно значимо): открытие аэропортов Геленджика и Краснодара изменило логистику пассажиров, следующих на черноморские курорты. Часть автомобильного транзита через Ростовскую область сократилась.

Во-вторых, свою лепту вносит ремонт дорог. В частности, в активной стадии реконструкция 50-ти километрового участка федеральной трассы М-4 “Дон” между Каменском-Шахтинским и Новошахтинском. Уже сейчас у автотуристов есть сложности с трафиком: приходится стоять в пробках, пользоваться объездами, качество которых оставляет желать лучшего. В пик сезона это приведет к многокилометровым автомобильным заторам, время простоя в которых можно достигать десяти (и более) часов. Есть сложности и на трассе между Ростовом и Таганрогом, который пытаются развивать как туристическую жемчужину региона. Причина – такая же: дорожный ремонт. Все это отбивает желание путешествовать к нам на машине.

В-третьих, по оценкам наших аналитиков, в 2026 году происходит снижение доступности туризма для населения. Общее удорожание путешествий (топливо, питание, платные дороги) в совокупности с ростом стоимости размещения привело к сокращению низкобюджетных туристических поездок, включая транзитные ночевки с детьми.

Наконец, надо понимать, что в Ростовской области происходит сокращение мест размещения. С начала 2026 года в регионе закрылось более 30 малых гостиниц и хостелов. Это также отрицательно влияет на состояние туристической отрасли и желание останавливаться в регионе. При напряженном и плотном летнем трафике в регионе может возникнуть дефицит недорогих по стоимости мест для ночлега. Причина ухода “малышей” с рынка региона — усиление налоговой нагрузки, которое произошло в этом году: рост НДС и введение турналога.

Для изменения ситуации в лучшую сторону необходим ряд мер. Первая – снизить фискальную нагрузку на малый бизнес и дать возможность развиваться всем коллективным средствам размещения (КСР), а не только отелям высоких категорий.

Вторая мера — расширить меры поддержки участников рынка, инвестирующих в гостевую инфраструктуру. Третья мера – уделять повышенное внимание срокам и качеству дорожных работ, с учетом климатических особенностей региона. Иначе, мы не избавимся от вечных пробок и связанных с ними проблем для региона вообще и туристической отрасли в частности».