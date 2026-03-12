В 2025 году в бюджеты муниципалитетов Ростовской области поступило 125,8 млн руб. туристического налога. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Законодательного собрания региона Андрей Харченко. Он подчеркнул, что для устойчивого развития отрасли, наряду с вложениями из федерального бюджета и частными инвестициями, городам и районам необходимы и собственные источники, одним из которых стал туристический налог. Как пояснила «Ъ-Ростов» президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж, турналог должен быть именно инструментом развития отрасли, а не фактором, ведущим к закрытию предприятий.



«За 2025 год и первые два месяца 2026-го гостиничная отрасль региона столкнулась с беспрецедентным уровнем фискальной нагрузки, который поставил многие средства размещения на грань рентабельности. По состоянию на 1 марта на Дону работают 815 официальных классифицированных гостиниц и иных коллективных средств размещения (КСР), подпадающих под уплату туристического налога. При этом 88% номерного фонда Ростовской области составляют объекты категории “3 звезды” и ниже.

В регионе анализ фактически уплаченного турналога показал критическое расхождение с законодательно установленным 1%: для большинства донских КСР процент изъятия от выручки оказался в несколько раз выше, что связано с действием минимального порога в 100 руб. с номера в сутки.

Так, в 2025 году процент турналога от выручки, например, у хостелов и привокзальных отелей составил до 24%, отелей “без звезд” — 3,7%, а у отелей “3 звезды” — 2,22%. Таким образом, хостелы и бюджетные средства размещения приняли на себя основной удар.

Кроме того, с 2025 года в стране введен НДС для налогоплательщиков на УСН (от 5% до 20%), и до 22% с 1 января 2026 года. Совокупная фискальная нагрузка на КСР Ростовской области до введения турналога составляла 8,7% (выше среднероссийских 8%). С учетом турналога нагрузка возрастает на 1-5% (с учетом ежегодного повышения ставки). Прямым следствием возросшей нагрузки стала волна закрытий, особенно в сегменте хостелов.

Только за 2025-й и начало 2026 года прекратили деятельность 22 объекта, работавших в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Таганроге, Батайске, Каменск-Шахтинском и Сальске.

По моему мнению, для исправления ситуации нужно, во-первых, рекомендовать муниципалитетам региона воспользоваться правом, предоставленным Налоговым кодексом РФ, и ввести дифференцированный подход к взиманию туристического налога. При этом — руководствоваться рядом критериев. Прежде всего, это сезонность: установить период взимания налога с 1 мая по 31 августа, отменив его в остальное время года либо установив пониженную ставку. Это дифференциация по категориям КСР: освободить от уплаты налога хостелы и гостиницы категории “без звезд” и “1 звезда” либо установить для них пониженную ставку. Наконец, это пересмотр минимальной ставки: ходатайствовать перед федеральным центром об изменении законодательства в части минимального порога в 100 руб. с договора в сутки.

Во-вторых, следует расширить перечень льготных категорий граждан, включив в него жителей Ростовской области (для стимулирования внутреннего туризма и служебных поездок). В-третьих, создать совместные рабочие группы с участием представителей гостиничного бизнеса для определения механизмов распределения средств, полученных от сбора турналога.

Мы убеждены, что туристический налог должен быть инструментом развития отрасли, а не фактором, ведущим к закрытию предприятий и снижению инвестиционной привлекательности региона. Без корректировки действующей модели мы рискуем потерять значительную часть малого гостиничного бизнеса, который формирует доступную среду для гостей Ростовской области».