Ярославский аэропорт открыли для полетов

В аэропорту Ярославля (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный канал пресс-службы Росавиации в Max в 7:23 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Ограничения были введены 16 мая в 16:08. Согласно онлайн-табло аэропорта, за время действия запрета на полеты были задержаны перелеты из Нарьян-Мара и Казани в Ярославль 16 мая, 17 мая не состоялся авиарейс из Сочи. Беспилотная опасность в регионе не объявлялась.

Антон Голицын