Ярославский «Локо» дал сравнять счет в финальной серии Кубка Харламова

Ярославская молодежная хоккейная команда «Локо» уступила московскому «Спартаку» во втором матче финальной серии Кубка Харламова. Счет в серии стал 1:1.

Счет открыл в первом периоде нападающий «Спартака» Андрей Быков. Во второй 20-минутке форвард Максим Филимонов увеличил преимущество. В середине матча забил нападающий «Локо» Матвей Котков. Но ярославская команда так и не смогла сравнять, а на последней минуте гости забили в пустые ворота. Матч в Ярославле закончился со счетом 1:3.

«Получилось так, что мы допустили ненужные ошибки, соперник воспользовался ими, а мы забить не смогли. Надо действовать агрессивнее во всех эпизодах»,— прокомментировал главный тренер «Локо» Олег Таубер.

Серия переезжает в Москву. Третий матч состоится 18 мая.

Алла Чижова