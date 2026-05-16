В Адыгее возбудили дело после конфликта в пункте выдачи заказов

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея сообщила о возбуждении уголовного дела после конфликта в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в городе Адыгейске.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел 11 мая 2026 года. После поступления сообщения в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» на место были направлены сотрудники полиции.

В отношении 47-летней жительницы Адыгейска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в пункт пришла пенсионерка и попросила вернуть деньги или «дать ей товар как положено». Однако сотрудница сказала, что помочь не может, потому что товар не проверили сразу на месте, теперь возврат возможен только через приложение. Начался конфликт. Позже в пункт пришла 47-летняя дочь пенсионерки и якобы ударила сотрудницу по лицу, а также угрожала ей расправой.

