РБК: у главы Минприроды России появятся два новых заместителя

В Минприроды России придут два новых замминистра — Ольга Гатагова и Джамбулат Хатуов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. По их информации, господин Хатуов может занять место уволенного по обвинению в хищениях Дениса Буцаева.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Один из собеседников издания отмечает, что Джамбулат Хатуов будет назначен на пост первого замминистра. При этом господин Буцаев был просто заместителем. Сейчас господин Хатуов работает замглавы секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева.

По данным РБК, в ближайшее время пост замглавы Минприроды покинет Евгений Марков. Ольгу Гатагову назначат на его место. В пресс-службе ведомства сообщили, что не обладают информацией о возможных кандидатах. В Минприроды отметили, что замминистра назначает и снимает с должности председатель правительства.

Денис Буцаев стал замминистра природных ресурсов и экологии в марте прошлого года. 23 апреля 2026-го он ушел в отставку по собственному желанию. В конце того же месяца «Ведомости» писали, что он уехал из России. МВД объявило господина Буцаева в розыск. Бывшего чиновника обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на «мусорную реформу» 2019 года по уборке стихийных свалок.

