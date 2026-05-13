Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев объявлен в розыск

Ушедший в отставку в апреле замглавы Минприроды Денис Буцаев был объявлен в розыск по статье УК. Его карточка появилась в базе данных МВД.

По какой именно статье разыскивается экс-замминистра, не уточняется. В карточке в графе «Контактная информация» указан номер дежурной части отдела МВД по Басманному району.

Господин Буцаев находился в должности заместителя министра год — с марта 2025-го до апреля 2026-го. Он ушел в отставку по собственному желанию, сообщали в его ведомстве.

До этого Денис Буцаев был руководителем публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО). В апреле стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководства РЭО. Дела о мошенничестве возбуждены против Юрия Валдаева, Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. Господин Буцаев при этом упоминается в материалах следствия. По данным «Ведомостей», в конце апреля бывший чиновник покинул Россию через Минск.