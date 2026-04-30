«Ведомости»: бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев покинул Россию
Ушедший в отставку в апреле замглавы Минприроды Денис Буцаев уехал из России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их данным, господин Буцаев 22 апреля покинул страну через Минск.
С 2020 года по март 2025-го Денис Буцаев был гендиректором Российского экологического оператора (РЭО). В апреле в Telegram-каналах появилась информация, что в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева возбуждено дело о мошенничестве (ст. 159 УК). Это подтвердил один из собеседников «Ведомостей». По словам другого источника, также возбуждены дела в отношении топ-менеджеров РЭО Екатерины Степкиной и Максима Щербакова, а господин Буцаев упоминается в материалах уголовных дел.
Представитель РЭО заявил изданию, что в отношении сотрудников компании ведутся следственные мероприятия, но подробности не привел.
Денис Буцаев в 2008–2009 годах входил в экспертный совет при председателе Совета федерации. В 2012 году занял пост гендиректора «ПЭТ-технолоджи» (входит в «Роснано»). Спустя год устроился советником губернатора Подмосковья, после работал министром инвестиций и инноваций региона. До 2018 года был в должности председателя правительства области. В сентябре 2020-го был назначен первым вице-губернатором Белгородской области и исполнял обязанности губернатора. В ноябре 2020 года вернулся в РЭО. В марте 2025 года стал замминистра природных ресурсов и экологии. 23 апреля 2026-го Минприроды сообщило, что он ушел в отставку по собственному желанию.