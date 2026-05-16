Президент Сербии анонсировал визит в Китай

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином «через несколько дней» после визита президента России Владимира Путина в Пекин. Господин Путин посетит столицу Китая с двухдневным визитом 19 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Вучич заявил, что «многого ожидает» от предстоящей поездки. «Через несколько дней после этого мы отправимся в Китай на переговоры с председателем Си. После визита президента Трампа и президента Путина нам выпадет исключительная честь совершить официальный государственный визит в КНР»,— сказал сербский президент в обращении к нации (цитата по ТАСС).

Президент США провел в Пекине два дня в компании председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер назвал приезд Дональда Трампа «историческим и знаковым» и упомянул о достижении неких «важных договоренностей». Господин Трамп также сообщил о заключении сделок, но их детали пока неизвестны.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональда Трампа приняли дорого-богато».