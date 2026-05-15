Дональда Трампа приняли дорого-богато

Президент США Дональд Трамп завершил визит в Китай. Два дня, которые Трамп провел в Пекине в компании председателя КНР Си Цзиньпина, оказались богаты помпезным церемониалом и красивыми фразами, но скудны итогами. Тем не менее из Пекина глава Белого дома уехал очень довольным, заявив, что визит был «невероятным», а Штатам и Китаю удалось заключить «несколько фантастических торговых сделок». Китайский лидер назвал приезд Трампа «историческим и знаковым» и вскользь упомянул о достижении неких «важных договоренностей», но даже не намекнул на то, что имеется в виду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент США Дональд Трамп (справа)

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент США Дональд Трамп (справа)

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Второй и последний день визита Дональда Трампа в Китай начался не менее приятно, чем первый, хоть и в более камерной, нежели накануне, обстановке. В качестве места для совместного чаепития и последующего обеда за закрытыми дверьми 15 мая китайская сторона выбрала резиденцию лидера КНР Чжуннаньхай в центральной части Пекина на территории огороженного комплекса неподалеку от Запретного города.

Председатель Си крайне редко принимает в этой резиденции иностранных лидеров, о чем он и сказал Трампу в ответ на его вопрос. И добавил, что среди тех, кто несколько раз посещал Чжуннаньхай во время визитов в Китай, был российский лидер Владимир Путин (прибывающий с очередным визитом в КНР 20 мая).

Перед тем как сесть за стол переговоров в узком составе, лидеры КНР и США прогулялись по саду правительственной резиденции, и Трамп обратил внимание на росшие там розы. «Это самые красивые розы, которые когда-либо кто-либо видел»,— не сдержал восхищения американский президент, получив в ответ от председателя Си обещание выслать ему семена этих цветов.

Следующей частью разминки перед переговорами стало краткое общение с прессой. Сидя рядом с Си, который по традиции на вопросы журналистов никогда не отвечает, Трамп заявил, что его визит был «невероятным», «что из него вышло много хорошего» и «мы решили множество различных проблем, которые другие не смогли бы решить».

Глава Белого дома сообщил, что Штатам и Китаю удалось заключить «несколько фантастических торговых сделок для обеих стран» и потенциально они оказались «намного масштабнее», чем во время его предыдущей поездки в 2017 году, когда было подписано 36 торговых соглашений.

В интервью Fox News, вышедшем в эфир за пару часов до пятничной встречи Трампа с Си, президент США сообщил, что Китай согласился купить 200 самолетов Boeing, увеличить закупки сои в США и приобрести американскую нефть. «Они приедут в Техас — мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску. Я думаю, что это одна из вещей, по которым мы достигли договоренности»,— сказал президент в интервью Fox News.

Глава Белого дома анонсировал ответный визит китайского лидера в США, сообщив, что они встретятся снова 24 сентября, и выразив надежду, что Си Цзиньпин будет впечатлен Штатами не меньше, чем сам Трамп Китаем на этот раз.

Перед последним раундом переговоров Дональд Трамп затронул и тему Ирана, которую объявили одним из главных вопросов повестки накануне его визита в Пекин. «Мы обсуждали Иран. Мы очень похожи в том, как хотим, чтобы все закончилось. Мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Мы хотим, чтобы пролив был открыт»,— резюмировал президент США то, о чем он и Си Цзиньпин говорили, по крайней мере по версии самого Трампа, об Иране.

Председатель КНР на сей счет не сказал ничего. А китайский МИД незадолго до пятничной встречи лидеров неожиданно выступил с резким заявлением, выразив разочарование войной с Ираном. «Этот конфликт, которого никогда не должно было быть, не имеет оснований для продолжения»,— заявило министерство, добавив, что Китай поддерживает усилия по достижению мирного соглашения в конфликте на Ближнем Востоке.

Итоговое заявление китайской стороны, появившееся уже когда Дональд Трамп заходил на борт номер один, оказалось довольно комплиментарным. Согласно пересказу Пекина, на обеде с президентом США председатель Си констатировал, что лидеры двух стран установили «новую позицию для конструктивных стратегических и стабильных отношений», назвав нынешний визит «историческим и знаковым».

«Президент Трамп надеется снова сделать Америку великой, и я полон решимости возглавить китайский народ в реализации великого возрождения китайской нации»,— отметил он, добавив, что обе страны должны выполнить достигнутые «важные договоренности». Что это за «важные договоренности», не пояснялось.

Единственная конкретная информация по сделкам США и Китая — 200 самолетов Boeing, о которых сообщил Трамп. Аналитики сочли эту первую за почти десятилетие обещанную закупку коммерческих самолетов американского производства очень скромной.

До визита в компании ожидали заказ на 500 лайнеров, и после известия о том, что Китай готов купить лишь 200 самолетов, акции Boeing упали более чем на 4%.

Ни одна из сторон не отрапортовала о продлении торгового перемирия. О нем лидеры США и КНР договорились в октябре прошлого года, пообещав выйти на полноценную торговую сделку как раз в ходе визита Трампа в Китай.

Но с приближением визита большинство экспертов заговорило, что продление перемирия, в рамках которого Штаты не повышают тарифы на китайский экспорт, а Китай не ограничивает поставки Штатам своим редкоземельных металлов,— самый реалистичный вариант.

И даже при этом торговый представитель США Джеймисон Грир, сопровождавший Трампа, заявил 15 мая телеканалу Bloomberg TV, что решение о продлении перемирия после истечения срока действия в конце октября этого года еще не принято.

Грир признал, что экспорт редкоземельных элементов из Китая в США хоть и улучшается, но Пекин по-прежнему затягивает с выдачей некоторых экспортных лицензий, и американским чиновникам приходится вмешиваться от имени пострадавших компаний.

По его признанию в том же интервью, никакого прорыва не случилось и в вопросе поставок чипов Nvidia H200 китайским компаниям, невзирая на включение в состав американского бизнес-десанта в последнюю минуту гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

Ничего про «фантастические торговые сделки» журналисты не услышали и от китайской стороны.

На брифинге в МИД КНР после вылета Трампа из Пекина представитель ведомства ушел от конкретного ответа, заявив о «важном консенсусе», достигнутом обеими сторонами во время визита Дональда Трампа.

«К громким сделкам следует относиться со здоровой долей скептицизма»,— написали в аналитической записке экономисты по Китаю из Capital Economics, выразив, пожалуй, общие настроения бизнеса и аналитиков рынка по итогам завершившегося визита президента США в КНР.

Наталия Портякова