Трамп остался доволен поездкой в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «очень успешным» завершившийся на этой неделе визит в Китай. По его словам, поездка «принесла много пользы», передает NPR.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

«Мы заключили много сделок. Много всего произошло, и позже вы об этом узнаете»,— сказал господин Трамп журналистам по возвращении из КНР, не приведя подробностей (цитата по «Интерфаксу»).

Президент США провел в Пекине два дня в компании председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер назвал приезд Трампа «историческим и знаковым» и вскользь упомянул о достижении неких «важных договоренностей», но даже не намекнул на то, что имеется в виду. Глава Белого дома анонсировал ответный визит китайского лидера в США осенью.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональда Трампа приняли дорого-богато».